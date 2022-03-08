Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны.

Как сообщает издание ZN.UA, ссылаясь на собственные дипломатические источники пять из них, по желанию Кремля, должны быть закреплены в украинской Конституции.

Согласно информации, Россия требует от Украины следующее:

1. Отказ от движения в НАТО. Нейтральный статус Украины. Одним из гарантов которого готова стать Россия.

2. Русский язык - второй государственный. Отмена всех законов, его ограничивающих.

3. Признание Украиной Крыма российским.

4. Признание Украиной независимости "ДНР" и "ЛНР" в административных границах областей (включая ныне контролируемыми Украиной территориями).

4. "Денацификация". Запрет деятельности ультра-националистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмены действующих законов о героизации нацистов и неонацистов.

5. "Демилитаризация Украины". Полный отказ от наступательного вооружения, под которое при желании можно подвести любые виды вооружений.