Генштаб: армия Украины сдерживает наступление россиян

Армия Украины сдерживает наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Интерфакс-Украина.

В частности, российские военные пытаются прорвать оборону в некоторых населенных пунктах и блокировать Киев. На Северском направлении россияне остановлены при попытке прорвать оборону города Чернигов.

На Харьковском направлении армия РФ продолжает попытки блокировки Харькова с севера. Генштаб Украины отмечает, что "к ведению боевых действий в районе города привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов".

На Донецком и Таврическом направлениях российские военные пытаются захватить Мариуполь и Северодонецк. А ч Черноморской и Азовской операционных зонах из-за погодных условий российские корабли вернулись в военно-морские базы и пункты базирования.