Госдеп заявил, что США поддержат усилия Киева, а Москва создает иллюзию переговоров

Комментируя переговоры глав МИД России и Украины в Анталье, американский дипломат сказал: "Мы будем поддерживать наших украинских партнеров в дипломатических контактах, дипломатических инициативах, в которых они хотят принять участие. Это не означает, что мы возлагали бы обязательно большие надежды", его заявления приводит ТАСС.

"Мы слышали от министра иностранных дел Кулебы после встречи с министром иностранных дел Лавровым, что, к чему Российская Федерация продолжает стремиться - это капитуляция Украины. Очевидно, что это не то, чего можно достичь или решить и добиться с помощью дипломатии. ...Мы говорили об этом еще до начала вторжения - о том, что Российская Федерация принимает участие в том, что госсекретарь назвал иллюзией дипломатии - проходит через дипломатические процедуры, иногда театрально, иногда на высоком уровне, и когда вы действительно вкладываетесь, то в данном случае Российская Федерация вкладывает свои ресурсы, свои усилия не в механизм дипломатии, а в механизм войны", - заявил американский дипломат.