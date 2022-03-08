Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 03:07

Мир не может прийти в себя от поистине фантастического градуса сопротивления, которое оказывают российским войскам армия и народ Украины. Даже по самым оптимистическим прогнозам Украина могла выдержать три, максимум, четыре дня войны с Россией, после чего предполагалось, что российская армия триумфально въедет на своей бронетехнике в славный Киев – мать городов русских, ознаменовав совершенно новый этап в мировой истории. Все, конечно же, понимали, что украинская армия образца 2022 года совсем не та, какой была в злополучном 2014-м, когда у Украины увели из-под носа без единого выстрела целый полуостров. Коллективными усилиями США, НАТО и Евросоюза ее качественно укомплектовали, вооружили, обучили, вычистили от агентуры…

И, тем не менее, никто не сомневался в исходе российско-украинского вооруженного противостояния. Но сегодня эти мрачные для Украины прогнозы забыты, планы перечеркнуты, а пессимисты - посрамлены. Нельзя, конечно, исключить вероятность того, что в итоге Россия сумеет сломить сопротивление украинцев. Но в любом случае это будет пиррова победа. И парад победителей на Красной площади пройдет под свист, улюлюканье и возмущенный топот ногами всего цивилизованного мира, который стоя аплодирует сегодня новой глобальной украинской нации, сумевшей нанести значительный урон армии, которая столетиями считалась непобедимой. Из каких же духовных источников черпают украинцы свой беспримерный героизм? Откуда в них столько упорства и решимости сражаться до последнего, когда ракеты и артиллерия, буквально, стирают с лица земли целые города? Будем откровенны: украинцы никогда не считались особо воинствующей нацией. Афганцы - да, чеченцы – скорее всего, но это, пожалуй, и все. Так что, если когда-то украинцы и считались народом, способным умело и мужественно воевать, то, наверное, только в годы Второй мировой войны. Словом, ничто не предвещало рождение новой нации воинов - вплоть до февраля 2022 года украинцы представляли собой абсолютно мирную, современную нацию, ведущую европейский образ жизни и искренне стремящуюся в Европу, нацию, которая и думать не думала о каких-то гранатометах или «коктейлях Молотова».

Видимо, на это и рассчитывали в Кремле, принимая решение провести в сжатые сроки «спецоперацию по умиротворению украинских нацистов и бандеровцев». Фактор вероятного сопротивления со стороны Украины, стратеги из Генштаба российской армии, судя по всему, даже не рассматривали. Поскольку не сомневались, что люди, привыкшие жить в относительном комфорте, выпивать с сотрудниками в баре по пятницам, ходить на клубные вечеринки, ездить на хорошей машине и жить в квартире, с туалетом, ванной и лифтом, серьезное сопротивления оказывать не станут. И действительно, зачем менять налаженную и комфортную жизнь на реальную перспективу получить пулю? Да ни за какие вареники с вишней! Сегодня армия и народ Украины уничтожают не только российские танки, но и стереотипы, в соответствии с которыми народы нашей планеты делятся на мирные и воинственные. То есть, на умеющие хорошо воевать и на те, которые предпочитают сдаться противнику, оберегая свой народ от гибели, а города и промышленность – от тотальных разрушений. Думаю, это довольно примитивное суждение. Ибо бывают ситуации, при которых даже самая мирная нация превращается в грозных, отчаянных, не боящихся смерти воинов. К примеру, многие по сей день считают, что мужчины-чеченцы, выражаясь образно, родились солдатами. Но на самом деле, в 70-80-е годы прошлого века они были обычной, мирной нацией, от которой мало кто ожидал проявлений боевого духа. В советское время их больше знали, как строителей-шабашников, которые сколачивали бригады и строили объекты по всему СССР. Ныне покойный глава чеченских боевиков Доку Умаров в советские годы был инженером и «шабашил» на стройках, а грозный Шамиль Басаев учился в Москве и лихо отплясывал на столичных дискотеках.