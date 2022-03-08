Facebook разрешил гражданам Азербайджана призывать к насилию против российских солдат

Meta (материнская компания Facebook и Instagram) разрешила жителям некоторых стран призывать к насилию против российских солдат. Это правило действует исключительно тогда, когда в сообщении говорится о вторжении в Украину, пишет Reuters со ссылкой на внутренние электронные письма о временном изменении политики разжигания ненависти.

В частности, нововведение будет действовать для жителей Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины. В компании заявили, что это не будет распространяться на российских военнопленных, пишет «Медуза».

Meta также позволит «восхвалять» украинский батальон «Азов», что обычно запрещено, отмечает агентство. Представитель компании Джо Осборн ранее заявил, что такие посты разрешены «строго в контексте защиты Украины или в их роли в составе Национальной гвардии Украины».

При этом пресс-секретарь Meta Энди Стоун заверил, что Facebook и Instagram не позволят призывать к насилию против российских мирных граждан. В компании подтвердили, что в некоторых странах призывы к насилию в отношении российских солдат не будут блокироваться.