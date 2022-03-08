В социальных сетях в четверг появился ролик, на котором запечатлены удары с воздуха по российской танковой колонне. BBC смогла верифицировать подлинность этого видео, а также подтвердить, что на нем видны окрестности города Бровары, расположенного к северо-востоку от Киева.

Видеозапись сопровождается предположительно перехватом радиообмена между российским офицером, использующим позывной Нитро, и его командованием, которому тот докладывает, что колонна попала в засаду. Он сообщает об "очень больших потерях", а также о гибели командира полка.

По его словам, российская танковая колонна подверглась удару артиллерии, танков, дронов, а также турецкого беспилотника "Байрактар".