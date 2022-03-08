Зеленский о блокаде Мариуполя

"Несмотря на то, что российские войска не прекращали огонь, я все равно распорядился направить колонну грузовиков для Мариуполя - с едой, водой и лекарствами. Но... начали танковую атаку на этот коридор "жизни" для мариупольцев. Они сделали это осознанно, потому что получили четкий приказ держать Мариуполь в заложниках и издеваться над ним. Постоянно бомбить, постоянно обстреливать. Сегодня они разрушили здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Именно рядом с этим зданием и было то место, где собирались мариупольцы на эвакуацию", - сказал президент Украины, передает УНИАН.

По словам Владимира Зеленского, россияне делают все, чтобы обмануть украинцев в осаждаемых городах: "Они блокируют связь. Не дают узнать информацию. Государство делает все, чтобы помочь нашему городу. Все, чтобы сказать мариупольцам: мы боремся. И не оставим этой борьбы. Поэтому если вы можете говорить с мариупольцами, писать им, распространяйте, пожалуйста, правду. Напоминайте им, что Украина всем сердцем с ними. И делает все, чтобы прекратилась пытка города".