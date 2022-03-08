Разведка США о «безумном пренебрежении» России к мирным жителям Украины

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что американское разведсообщество с тревогой наблюдает за ужесточением тактики российских войск в Украине и за тем, что, сталкиваясь с более сильным, чем они ожидали, сопротивлением, российские войска перестали считаться с рисками потерь среди гражданского населения Украины, передает «Голос Америки».

Хейнс сообщила, что американские спецслужбы отслеживают все эти действия, чтобы привлечь виновных к ответственности.