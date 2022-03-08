Разведка США о «безумном пренебрежении» России к мирным жителям Украины
Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что американское разведсообщество с тревогой наблюдает за ужесточением тактики российских войск в Украине и за тем, что, сталкиваясь с более сильным, чем они ожидали, сопротивлением, российские войска перестали считаться с рисками потерь среди гражданского населения Украины, передает «Голос Америки».
Хейнс сообщила, что американские спецслужбы отслеживают все эти действия, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Генерал-лейтенант Скотт Берриер, директор Разведывательного управления Минобороны США, заявил, что Россия применяет ракеты, артиллерию, реактивные системы залпового огня и некоторые виды высокоточного оружия для ударов по украинским больницам и жилым домам.
Официальные лица США, в том числе вице-президент Камала Харрис, поддержали призывы к международному расследованию военных преступлений в Украине в связи с российским вторжением. В качестве примера Харрис привела удар по родильному дому в Мариуполе.
Россия отрицает удары по мирным жителям. Сначала российские власти утверждали, что удар по роддому в Мариуполе это фейк, но в четверг российская сторона изменила свою позицию, сделав ряд заявлений, включая категорические опровержения и призывы установить четкие факты.