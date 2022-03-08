Под ракетными обстрелами уже Днепр и Луцк фото
Украинские Telegram-каналы сообщают о взрывах в двух городах: Луцке на западе Украины и в Днепре в центре страны.
В Луцке, как сообщают местные пользователи, удар (по всей видимости, ракетами) нанесен по местному аэродрому.
Мэр города Игорь Полищук в своем фейсбук указал, что в Луцке со стороны аэропорта раздались взрывы: "Взрывы в стороне аэродрома. Всем в укрытие! Не публикуйте никаких фото, адресов и координат!".
Украинская правда пишет со ссылкой на сообщения очевидцев, что прогремели 4 взрыва. Вероятно – возле завода "Мотор", работающего на авиационную промышленность Украины. Черный дым видели в жилых районах.
Как уточняет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, около 6:10 в Новокодатском районе Днепра произошло три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением.
Украинская правда пишет, что предварительно один человек погиб.