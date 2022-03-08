Украинские Telegram-каналы сообщают о взрывах в двух городах: Луцке на западе Украины и в Днепре в центре страны.

В Луцке, как сообщают местные пользователи, удар (по всей видимости, ракетами) нанесен по местному аэродрому.

Мэр города Игорь Полищук в своем фейсбук указал, что в Луцке со стороны аэропорта раздались взрывы: "Взрывы в стороне аэродрома. Всем в укрытие! Не публикуйте никаких фото, адресов и координат!".