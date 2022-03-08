«Историческая ночь в Версале»: ЕС сказали «да» украинской евроинтеграции президент литвы

Литовский лидер Гитанас Науседа остался доволен решением саммита ЕС по европерспективе Украины. Об этом он сообщил после завершения встречи лидеров государств-членов Евросоюза.

После завершения затянувшихся до глубокой ночи переговоров президент Литвы написал в twitter, что саммит поддержал евроинтеграцию Украины.

«Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали «да» украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны это сделать быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ей рады в ЕС», - заявил Науседа.

Следует заметить, что публичное решение саммита не столь однозначно. В частности, в нем нет ссылок на статью 49 Договора ЕС о процедуре присоединения, а также нет ни положительных, ни негативных упоминаний о "ускоренной процедуре", вступления которой стремилась Украине.