Литовский лидер Гитанас Науседа остался доволен решением саммита ЕС по европерспективе Украины. Об этом он сообщил после завершения встречи лидеров государств-членов Евросоюза.

После завершения затянувшихся до глубокой ночи переговоров президент Литвы написал в twitter, что саммит поддержал евроинтеграцию Украины.

«Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали «да» украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны это сделать быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ей рады в ЕС», - заявил Науседа.

A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 11, 2022

Следует заметить, что публичное решение саммита не столь однозначно. В частности, в нем нет ссылок на статью 49 Договора ЕС о процедуре присоединения, а также нет ни положительных, ни негативных упоминаний о "ускоренной процедуре", вступления которой стремилась Украине.