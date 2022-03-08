ВСУ: В России заключенным предлагают амнистию взамен на участие в войне против Украины

В Черниговской области во время столкновений с ВСУ, российские войска продолжают нести существенные потери и сдаются в плен. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Во время столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины, которые точатся на территории Черниговской области, российские войска продолжают нести существенные потери.

Поэтому, личный состав противника на этом направлении деморализован и сдается в плен. Существенных изменений в положении украинских войск и войск противника за последние шесть часов не произошло.