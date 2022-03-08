ВСУ: В России заключенным предлагают амнистию взамен на участие в войне против Украины
В Черниговской области во время столкновений с ВСУ, российские войска продолжают нести существенные потери и сдаются в плен. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Во время столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины, которые точатся на территории Черниговской области, российские войска продолжают нести существенные потери.
Поэтому, личный состав противника на этом направлении деморализован и сдается в плен. Существенных изменений в положении украинских войск и войск противника за последние шесть часов не произошло.
Относительно действий противника. На временно увлеченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. Распространяя пророссийские месседжи, они пытаются договориться с местным населением.
При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок, в Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к их войскам в обмен на амнистию.
В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.
На территории Херсонской области российские войска пытаются ввести административно-полицейский режим, создают систему комендатур для поддержания «порядка» в насленных пунктах.
В отдельных населенных пунктах противник в нарушение норм Международного гуманитарного права совершает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения», - отмечается в сообщении ВСУ.