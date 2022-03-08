В оборонном ведомстве отметили, что за время проведения «операции» выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины.

Высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины, выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, сообщило Минобороны РФ.

* * * 09:42

В городе Ивано-Франковск, расположенном в западной части Украины, прогремели взрывы. Об этом передают украинские СМИ со ссылкой на местных жителей.

Сообщается о трех взрывах. Очевидцы отметили, что один из взрывов произошел около воинской части.

О жертвах и пострадавших информации пока нет.