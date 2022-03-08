В Ивано-Франковске также уничтожен военный аэродром минобороны РФ;видео;обновлено
Высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины, выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, сообщило Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что за время проведения «операции» выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины.
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В городе Ивано-Франковск, расположенном в западной части Украины, прогремели взрывы. Об этом передают украинские СМИ со ссылкой на местных жителей.
Сообщается о трех взрывах. Очевидцы отметили, что один из взрывов произошел около воинской части.
О жертвах и пострадавших информации пока нет.