На границе Киргизии и Таджикистана произошла вторая за сутки перестрелка

Сообщается, что на участке автодороги Баткен-Исфана в местности Эки-Таш Баткенского района пограничный наряд Таджикистана начал закидывать камнями проезжавшие по автодороге автомобили. Требования пограничного наряда Киргизии прекратить это таджикские военные проигнорировали.

«Примерно в 02:50 11 марта (23.50 мск 10 марта, — ред.) 2022 г. на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла очередная перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана», — заявил представитель пресс-службы.

Вторая за сутки перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и Таджикистана, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре погранслужбы Киргизии.

«Киргизские пограничники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить неправомерные действия таджикских военнослужащих. В это время другой пограничный наряд республики Таджикистан, который нес службу в этой местности, открыл огонь по наблюдательной вышке, где находились кыргызские пограничники. Началась перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана, которая длилась около 20 минут и завершилась в 03.10 (00.10 мск, — ред.)», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавших и раненых с киргизской стороны нет.