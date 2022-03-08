Итоги саммита ЕС: Россия и Беларусь несут полную ответственность за войну

10 марта во французском Версале состоялось неформальное заседание Европейского совета, по итогам которого главы государств и правительств согласовали общее заявление. Ночью 11 марта документ был опубликован на сайте Совета ЕС.

Европейские лидеры называют вторжение России в Украину «неспровоцированной и необоснованной», а также возлагают всю ответственность за происходящее на Россию и Беларусь.

«Две недели назад Россия вернула войну в Европу. Неспровоцированная и необоснованная война России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН, подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Она причиняет невыразимые страдания украинскому населению. Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут привлечены к ответственности за свои преступления, в том числе за неизбирательные нападения на гражданское население и гражданские объекты», - отмечается в заявлении.