Армяне стреляют и нарываются…

Министерство обороны Азербайджана сообщает о новой провокации армянских незаконных вооруженных формирований.

Согласно сообщению азербайджанского военного ведомства, с 19:45 10 марта до 08:35 11 марта позиции азербайджанской армии с перерывами подвергались обстрелу с разных направлений. Так, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Физулинского, Ходжавендского, Агдамского и Ходжалинского районов.

Кроме того, подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Заркенд, Ашагы Шорджа, Азизли Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Еллиджа, Бармагбина и Юхары Айрым Кельбаджарского района.

Минобороны отмечает, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет. В настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии, говорится в сообщении Минобороны.