64-километровая колонна российской техники под Киевом рассосалась ВВС; фото
Из спутниковых снимков, опубликованных компанией Maxar, следует, что 64-километровая российская колонна под Киевом, о которой писали несколько дней, в значительной мере рассосалась, пишет ВВС.
На снимках видно, что техника из некоторых частей колонны рассредоточена, в частности в лесополосах неподалеку от сел Лубянка и Озера Бородянского района Киевской области.
Гигантская и фактически стоявшая на месте колонна из бронетехники, артиллерии, мобильных средств ПВО и грузовиков стояла несколько дней на пути к Киеву от Чернобыля, на северо-запад от украинской столицы. В какой мере украинская армия смогла использовать этот логистический кошмар противника, не известно.
Эти снимки сделаны около 11 часов утра в четверг, 10 марта.