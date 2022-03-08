Из спутниковых снимков, опубликованных компанией Maxar, следует, что 64-километровая российская колонна под Киевом, о которой писали несколько дней, в значительной мере рассосалась, пишет ВВС.

На снимках видно, что техника из некоторых частей колонны рассредоточена, в частности в лесополосах неподалеку от сел Лубянка и Озера Бородянского района Киевской области.