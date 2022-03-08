ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить все опасные патогены

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях здравоохранения страны, передает РБК-Украина.

Этот шаг нужно сделать для того, считает ВОЗ, чтобы предотвратить любые потенциальные утечки, которые могут привести к распространению заболеваний среди населения.

Эксперты по биобезопасности предупреждают, что введение российских войск на территорию Украины и обстрел городов повысили риск утечки возбудителей болезней, если какие-либо из этих объектов будут повреждены.

ВОЗ не предоставила конкретной информации о видах патогенов или токсинов, хранящихся в лабораториях Украины.