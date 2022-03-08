Объявлены нерабочие дни в связи с праздником Новруз

Согласно решению Кабинета Министров «Об определении дней Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы на 2022 год», 20, 21, 22, 23, 24 марта 2022 года объявлены праздничными, нерабочими днями.

В связи с тем, что 20 марта выпадает на воскресенье, согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики, будут переставлены рабочие и выходные дни и 25 марта станет нерабочим днем.

Таким образом, поскольку 26 и 27 марта также выпадают на субботу и воскресенье, 8 дней подряд в связи с праздником Новруз (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта) будут нерабочими.