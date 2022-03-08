Карабах как точка опоры Турции и Израиля наш комментарий
Перед вылетом в Анкару с государственным визитом президент Ицхак Герцог заявил, что Израиль постарается перезагрузить отношения с Турцией, которые в последние годы переживали взлеты и падения. Он отметил, что в условиях, когда «расшатывается международный порядок», важно налаживать стабильность и партнерство между странами региона.
Двадцатью одним выстрелом из артиллерийского орудия встречала Анкара израильского президента – внушительно и с почетом. Впрочем, и Герцог не остался в долгу – его самолет был украшен граффити с символами Турции и словами на турецком «мир» и «сотрудничество».
Было произнесено и много правильных слов. «Наша общая цель с Израилем - возродить политический диалог между нашими странами на основе общих интересов и взаимоуважения», - заявил лидер Турции Эрдоган. «Израиль и Турция могут и должны сотрудничать, это кардинально повлияет на наш регион, который мы все называем своим домом», - поддержал его президент Израиля.
Впрочем, радость от первого за 15 лет контакта на таком уровне между турецким и израильским лидерами испытывали далеко не все. И в Турции, и в Израиле нашлись те, кто выступил с критикой этого визита. И то, что эта критика исходила от оппозиционных кругов – совершенно не отменяет очевидного. Того, что нормализация израильско-турецких отношений будет процессом весьма непростым.
Диалог между странами возобновлен, но его конкретные результаты предстоит увидеть еще не скоро. Между Турцией и Израилем накопился такой воз недоверия, что в одночасье сдвинуть его с места крайне трудно. Еще вчера казалось, что практически невозможно. Но есть газ, есть Азербайджан, есть готовящаяся к подписанию ядерная программа Ирана и интересы бизнеса. И это гарантирует, что израильско-турецкая перезагрузка все-таки произойдет.
В 2020 году обе страны помогали Баку вытеснить армянских оккупантов из Нагорного Карабаха. И победа Азербайджана наглядно показала, что сотрудничество двух стран способно корректировать события в регионе в нужную для них сторону. Именно тогда и возникла осязаемая для турок и израильтян ценность их совместных действий.
А потом был провал проекта EastMed – партнерства Израиля, Греции и Кипра по строительству газопровода из Восточного Средиземноморья в Европу. Как оказалось, этот газопровод дешевле проложить в европейском направлении через Турцию, а израильтяне великолепно умеют считать деньги.
А теперь Вашингтон форсирует ядерную сделку с Ираном, и перед Израилем возникает суровая реальность – нельзя одновременно сдерживать Тегеран и Анкару, нужно ослаблять напряженность с одной из этих сторон. Выбор здесь, как представляется, для еврейского государства достаточно однозначен.
В том числе и потому, что есть еще и серьезная заинтересованность в экономическом сотрудничестве, В прошлом году объем взаимной торговли достиг рекордных 8,4 миллиарда долларов, на 35% превысив уровень 2020-го. И любой бизнесмен, что в Турции, что в Израиле, скажет вам, что это еще не предел, есть куда расти и дальше.
И, конечно, Украина, куда по нынешним временам без нее. Точнее – решения Европы резко диверсифицировать поставки российского газа. Израильтяне готовы его поставлять, турки – предоставить территорию своей страны под новый транзитный маршрут. Логично, выгодно и актуально.
Поэтому не стоит особо переживать из-за того, что встреча Эрдогана и Герцога не завершилась конкретными договоренностями. Ее главная ценность в том, что стороны услышали друг друга и признали полезность и выгодность двухстороннего сотрудничества. Они начали движение навстречу друг другу, чтобы совместно противостоять вызовам XXI века. А конкретика – она обязательно приложится.