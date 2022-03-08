Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 11:12

Перед вылетом в Анкару с государственным визитом президент Ицхак Герцог заявил, что Израиль постарается перезагрузить отношения с Турцией, которые в последние годы переживали взлеты и падения. Он отметил, что в условиях, когда «расшатывается международный порядок», важно налаживать стабильность и партнерство между странами региона. Двадцатью одним выстрелом из артиллерийского орудия встречала Анкара израильского президента – внушительно и с почетом. Впрочем, и Герцог не остался в долгу – его самолет был украшен граффити с символами Турции и словами на турецком «мир» и «сотрудничество».

Было произнесено и много правильных слов. «Наша общая цель с Израилем - возродить политический диалог между нашими странами на основе общих интересов и взаимоуважения», - заявил лидер Турции Эрдоган. «Израиль и Турция могут и должны сотрудничать, это кардинально повлияет на наш регион, который мы все называем своим домом», - поддержал его президент Израиля. Впрочем, радость от первого за 15 лет контакта на таком уровне между турецким и израильским лидерами испытывали далеко не все. И в Турции, и в Израиле нашлись те, кто выступил с критикой этого визита. И то, что эта критика исходила от оппозиционных кругов – совершенно не отменяет очевидного. Того, что нормализация израильско-турецких отношений будет процессом весьма непростым. Диалог между странами возобновлен, но его конкретные результаты предстоит увидеть еще не скоро. Между Турцией и Израилем накопился такой воз недоверия, что в одночасье сдвинуть его с места крайне трудно. Еще вчера казалось, что практически невозможно. Но есть газ, есть Азербайджан, есть готовящаяся к подписанию ядерная программа Ирана и интересы бизнеса. И это гарантирует, что израильско-турецкая перезагрузка все-таки произойдет.