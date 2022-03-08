Байден: мы нацелились на главную артерию российской экономики

«Рубль лишился половины стоимости. Благодаря санкциям доллар в настоящее время стоит почти 200 рублей. Мы перекрыли американский импорт российской нефти и газа, нацелившись на главную артерию российской экономики». Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что Соединенные Штаты и люди во всем мире будут продолжать поддерживать украинский народ и назвал военные действия угрозой не только Европе и Украине, но и международному миру и стабильности.

«Украина никогда-никогда не станет победой для России. Американский народ и весь мир сплотились, чтобы поддержать украинский народ. Соединенные Штаты на сегодня выделили миллиард долларов для безопасности, и сейчас «в дороге находятся новые партии военной техники», - сказал американский лидер.

США, по его словам, координируют поставки противотанковых и противовоздушных средств с широким кругом своих союзников и партнеров и предоставляют десятки тысяч тонн гуманитарной помощи – продовольствие, воду и медикаменты.