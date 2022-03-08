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10 марта в Азербайджане презентовали новый Rolls-Royce Black Badge Ghost. Представители общественности Баку получили первые впечатления во время эксклюзивного приема клиентов.

Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон по этому поводу сказала: «Я чувствую удовлетворение, когда у меня появляется возможность продвигать такой исключительный пример британского дизайна, проектирования и производства. Каждый Rolls-Royce собирается вручную по заказу клиента на заводе в Гудвуде».

Rolls-Royce Motor Cars всегда привлекал клиентов, которые добились успеха, рискуя и бросая вызов условностям. В последние годы эти клиенты взаимодействуют с предметами роскоши на своих условиях. Они создали новые понятия роскоши, которые резонируют с их чувствами: более тёмные по эстетике, напористые по характеру и смелые по дизайну. Их отношение к продукции Rolls-Royce не изменилось. В группе клиентов Ghost, которые ценят минимализм и материальность, определенная часть желала создания более дерзкого выражения автомобиля.

Марка отреагировала соответствующим образом, разработав новые цветовые палитры, более технологичную обработку поверхности и еще более мощное впечатление от вождения, ни разу не ставя под угрозу непринужденную чувствительность, которая привлекла эту группу клиентов к бренду Rolls-Royce. Black Badge Ghost — это тёмная сторона стиля «Пост-изобилия»: крайний минимализм. Возможности отделки кузова безграничны: клиенты могут выбрать один из 44 000 готовых оттенков краски или разработать свой уникальный Bespoke - цвет. И всё же большинство клиентов захотели увидеть Black Badge Ghost в фирменном чёрном цвете. Чтобы создать самый тёмный цвет в автомобильной индустрии, 100 фунтов (45 кг) краски распыляют и наносят на электростатический заряженный кузов белого цвета перед сушкой в печи. Затем автомобиль покрывается двумя слоями прозрачного покрытия, а после команда из четырех мастеров полирует его вручную, чтобы получить фирменный глянцевый оттенок марки.

Легендарные символы Black Badge – фигурка Spirit of Ecstasy и решётка радиатора Pantheon – также были представлены в новом прочтении. Вместо того,чтобы окрасить эти элементы чёрной краской, создатели покрыли их особым хромом с использованием специального электролита, который наносится на подложку из нержавеющей стали, затемняя поверхность. Далее каждая деталь вручную полируется для достижения зеркального эффекта и устанавливается на автомобиль. Окончательная толщина составляет всего один микрометр — около одной сотой ширины человеческого волоса.

Передовые роскошные материалы были тщательно созданы и обработаны для создания уникальной атмосферы в салоне. Напоминая о механическом замысле Black Badge Ghost, материалы соответствуют философии дизайна Ghost “Post Opulence”, определяемой аутентичностью и материальным содержанием. Инженеры создали индивидуальность вождения, которая соответствовала визуальному замыслу Black Badge Ghost, не ставя под угрозу непринужденную манеру вождения и исчерпывающий акустический стиль. Для Black Badge инженерные качества Ghost были полностью переработаны, включая установку более объемных пневматических рессор для уменьшения крена кузова при более агрессивном прохождении поворотов. Мощности 6,75-литрового двигателя V12 с двойным турбонаддувом Rolls-Royce посчитали достаточными. Тем не менее, гибкость этой силовой установки была использована для выработки дополнительных 29 л.с., в результате чего общая мощность составила 600 л.с. Система передач также усилена добавлением дополнительных 50 Нм крутящего момента, что в сумме составляет 900 Нм.