Германия разрешила «безвиз» гражданам третьих стран, которые бежали от войны в Украине
Германия разрешила безвизовый въезд гражданам третьих стран, которые бежали от войны в Украине. Такое правило будет действовать до 23 мая 2022 года, пишет Deutsche Welle.
Правило распространяется на граждан третьих стран, кто:
- 24 февраля был в Украине;
- имеет вид на жительство в Украине или статус международной защиты.
При необходимости беженцы смогут запросить разрешение на длительное пребывание в Германии.