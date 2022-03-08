Германия разрешила «безвиз» гражданам третьих стран, которые бежали от войны в Украине

Германия разрешила безвизовый въезд гражданам третьих стран, которые бежали от войны в Украине. Такое правило будет действовать до 23 мая 2022 года, пишет Deutsche Welle.

Правило распространяется на граждан третьих стран, кто:

- 24 февраля был в Украине;

- имеет вид на жительство в Украине или статус международной защиты.

При необходимости беженцы смогут запросить разрешение на длительное пребывание в Германии.