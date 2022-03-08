Четыре ракеты упали на аэродром украинского города: погибли военные

В результате авиаудара российских войск по военному аэродрому в украинском городе Луцк погибли двое военнослужащих, еще шестеро получили ранения, пишет nv.ua со ссылкой на главу Волынской областной военной администрации Юрия Погуляйко.

«Сегодня утром приблизительно в 5:45 11 марта произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены из бомбардировщика армии РФ по объектам военного аэродрома Луцка. К сожалению, есть человеческие потери. Информация о погибших на данный момент: обнаружены двое погибших военнослужащих. Раненых разной степени тяжести шесть», — сказал Погуляйко.

На данный момент идет расчистка завалов на месте авиаудара.