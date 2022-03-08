В западной части хорватской столицы Загреба в ночь на пятницу разбился неизвестный летательный аппарат, который мог прилететь из Украины. Об этом сообщают хорватские СМИ, в частности Jutarnji List.

10 марта после 23.00 в управление полиции Загреба поступило несколько сообщений от граждан о том, что они почувствовали звук взрыва, которому предшествовало падение объекта с неба.

На место были срочно направлены патрули полиции, которые обнаружили воронку на зеленой зоне по адресу Ярунская, 6б. Недалеко также обнаружили два парашюта.