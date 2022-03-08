Вместе с тем интенсивное развитие города привело и к негативным факторам, таким, к примеру, как незаконное строительство.

В последние годы развитию и внешнему облику столицы Азербайджана власти уделяют особое внимание. И эти усилия не прошли даром – Баку сегодня, без преувеличения, стал «жемчужиной Кавказа». По сравнению с прежним городом практически советского образца сегодня это современный мегаполис с взмывающими ввысь уникальными многоэтажными зданиями, мостами-виадуками, улицами, чье ночное освещение не уступает естественному дневному.

Главам районов Баку и ранее предлагалось усилить борьбу с незаконным строительством, и надо сказать, что определенная работа осуществлялась - проводились мониторинги и рейды, выявленные незаконные постройки сносились. Однако в отдельных случаях главы районов и ответственные чиновники попросту игнорировали поручения руководства страны и закрывали глаза на незаконное строительство.

Именно об этом в своем выступлении 3 марта говорил президент Ильхам Алиев , поручивший Исполнительной власти Баку и исполнительным властям районов столицы более тщательно контролировать этот вопрос.

Как стало известно haqqin.az, накануне глава ИВ Баку Эльдар Азизов провел совещание с участием глав всех районов столицы, а также представителей соответствующих структур МЧС и Госкомитета по архитектуре и градостроительству. На совещании были детально изучены поручения президента Ильхама Алиева по усилению контроля за строительством в столице и борьбе с незаконной застройкой.

Участникам совещания был продемонстрирован подготовленный мэрией специальный видеоролик, в котором показаны районы Баку с наибольшим количеством незаконных построек. Главам этих районов сделано строгое предупреждение.

Между тем только в ходе последнего мониторинга на территории районов Баку было выявлено 127 фактов незаконного строительства. Несмотря на то, что руководство этих районов неоднократно предупреждалось о недопустимости подобного, незаконное возведение различных построек продолжается.

В своем выступлении мэр Баку Эльдар Азизов подчеркнул, что главы районов несут персональную ответственность за незаконное строительство на подопечной им территории.

Ответственность за незаконное строительство также несут представители МЧС и Госкомитета по архитектуре и градостроительству, имеющие специальные управления, которые должны бороться с незаконными постройками. Поэтому было поручено усилить координацию между ведомствами для устранения негативных случаев.

В ходе совещания был принят план мероприятий по устранению фактов незаконного строительства, а главам районов отведено два месяца на то, чтобы завершить неотложные меры и отчитаться о проделанной работе.

Кроме того, главам столичных районов в связи с началом весенне-летнего сезона поручено привести в порядок парки, провести ремонтные работы в «Благоустроенных кварталах» и повысить контроль за зелеными насаждениями.