Западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников в Украину, пренебрегая при этом нормами международного права, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом передает РИА Новости.

«Что касается сбора со всего мира наемников и направления их в Украину, – мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права», - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.