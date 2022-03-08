Путин на Совбезе: Западные спонсоры не скрывают сбор наемников в Украину обновлено
Западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников в Украину, пренебрегая при этом нормами международного права, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом передает РИА Новости.
«Что касается сбора со всего мира наемников и направления их в Украину, – мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права», - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
* * * 12:27
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает ТАСС.
Предложив обсудить актуальные вопросы, глава государства передал слово министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Напомним, ранее, 3 марта, лидер России также проводил совещание с членами Совбеза.