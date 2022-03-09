Отдел спорта 18:15

После завоевания бронзовой медали Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов кратко прокомментировали свое выступление. «Американцам, занявшим 1-е место, мы уступали по сложности упражнения, - говорит Мурад Рафиев. - В финалах с темповым и балансовым упражнениями рассчитываем на золото или серебро. Надеемся, что получится». «Мы хорошо подготовились к чемпионату. Хотим выступить лучше в двух оставшихся финалах и показать более высокий результат», - отметил Даниэль Аббасов. * * * 17:18 В финале по смешанным упражнениям среди мужских пар азербайджанский дуэт Даниэль Аббасов – Мурад Рафиев набрал 28,270 балла и завоевал бронзовые медали.

Победили представители США, серебро у пары из Казахстана. Это первая медаль Азербайджана на нынешнем чемпионате мира. У нас еще будут шансы завоевать пять наград. * * * 12:29 В Баку набирает обороты чемпионат мира по спортивной акробатике.