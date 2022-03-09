Первая медаль Азербайджана на чемпионате мира в Баку + комментарий наших призеров; обновлено 18:15
После завоевания бронзовой медали Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов кратко прокомментировали свое выступление.
«Американцам, занявшим 1-е место, мы уступали по сложности упражнения, - говорит Мурад Рафиев. - В финалах с темповым и балансовым упражнениями рассчитываем на золото или серебро. Надеемся, что получится».
«Мы хорошо подготовились к чемпионату. Хотим выступить лучше в двух оставшихся финалах и показать более высокий результат», - отметил Даниэль Аббасов.
* * * 17:18
В финале по смешанным упражнениям среди мужских пар азербайджанский дуэт Даниэль Аббасов – Мурад Рафиев набрал 28,270 балла и завоевал бронзовые медали.
Победили представители США, серебро у пары из Казахстана.
Это первая медаль Азербайджана на нынешнем чемпионате мира. У нас еще будут шансы завоевать пять наград.
* * * 12:29
В Баку набирает обороты чемпионат мира по спортивной акробатике.
Сегодня на Национальной гимнастической арене определятся первые чемпионы. А пока продолжается квалификация. В соревнованиях смешанных пар с темповым упражнением азербайджанский дуэт Агасиф Рагимов - Разия Сеидли занял 2-е место. Результат нашего дуэта – 29,090 балла.
Вчера Агасиф и Разия стали первыми в балансовом упражнении. Таким образом, они вышли во все три финала – с балансовым, с темповым и со смешанным упражнением (по сумме квалификационных выступлений в «балансе» и «темпе»).
Другой наш смешанный дуэт - Сабир Агаев и Мехрибан Саламова – занял сегодня 9-е место с показателем 26,340 балла.
Напомним, вчера во все три финала пробилась наша мужская пара Даниэль Аббасов – Мурад Рафиев. Таким образом, у Азербайджана на нынешнем чемпионате мира шесть финалов, то есть шансы на завоевание шести наград.
Сегодня наши финалисты выступят со смешанными упражнениями. Финал мужских пар стартует в 16:35, а смешанных пар – в 18:00. Остальные финалы состоятся 12 и 13 марта.
Всего в чемпионате мира участвуют 170 спортсменов и спортсменок из 17 стран. Также будут разыграны медали в соревнованиях женских пар, мужских и женских групп. Помимо этого, будут подведены итоги и командного первенства. Чемпионат мира завершится в воскресенье.