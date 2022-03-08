Самолет Buta Airways не смог приземлиться в аэропорту Стамбула

В связи с неблагоприятными погодными условиями турецкий аэропорт Сабиха Гекчен ввел временные ограничения на прилет и вылет самолетов, сообщили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании Buta Airways.

Согласно информации, в связи с этим капитан воздушного судна, выполнявшего рейс Buta Airways J2-9103 Баку - Стамбул (Сабиха Гекчен), принял решение сесть в Международном аэропорту Эсенбога (ESB) в Анкаре. Самолет благополучно приземлился в 11:52 по местному времени.

При разрешении аэропорта Сабиха Гекчен выполнять рейсы самолет вылетит в Стамбул, отметили в пресс-службе.