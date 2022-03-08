Россия заявила, что отправляет в Украину добровольцев с Ближнего Востока
Президент России Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев в Украину, передает РИА Новости.
Он также поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу передать трофейную технику западного производства в Донбасс.
"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий", - заявил лидер России.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что РФ получает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран. Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок.