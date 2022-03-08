Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и по горному надзору МЧС Азербайджана продолжают свою деятельность в целях обеспечения безопасности в промышленности и при горных работах.

В пресс-службе МЧС сообщили, что на горячую линию министерства «112» поступили обращения от граждан, что два лифта 16-этажного жилого дома на проспекте Гасанбека Зардаби, который принадлежит ООО «Ясамал-54», находятся в аварийном состоянии.

В связи с обращением инспекторы Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и по горному надзору МЧС осмотрели лифты в этом здании. В ходе осмотра было установлено, что действительно лифты эксплуатировались без соблюдения соответствующих требований безопасности и, таким образом, представляли опасность для жизни и здоровья жильцов.

Учитывая отмеченное, ООО «Ясамал-54» было предложено незамедлительно устранить выявленные в работе лифтов нарушения, связанные с технической безопасностью. В кратчайшие сроки недостатки были устранены и обеспечена безопасная эксплуатация лифтов.

Руководству ООО разъяснено, что эксплуатация лифтов возможна только в случае устранения нарушений, а также что оно несет ответственность за аварии и несчастные случаи, которые могут произойти при работе лифтов без соблюдения соответствующих норм. Был составлен полагающийся акт.