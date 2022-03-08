Боррель назвал ошибкой обещание Украине членства в НАТО
Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью телеканалу TF1.
"Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать", - приводит слова Борреля РИА Новости.