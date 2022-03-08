Генштаб Украины назвал потери России за 16 дней войны
За 16 дней войны в Украине российская сторона понесла огромные боевые потери. За это время Вооруженные силы Украины ликвидировали более 12 тысяч российских солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери российской стороны:
• личного состава – более 12 тысяч человек,
• танков ‒ 353 ед,
• боевых бронированных машин – 1165 ед,
• артиллерийских систем – 125,
• РСЗО – 58,
• средств ПВО – 31,
• самолетов – 57,
• вертолетов – 83 ед,
• автомобильной техники – 558,
• кораблей/катеров – 3 ед,
• цистерн с ГСМ-60,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.