Генштаб Украины назвал потери России за 16 дней войны

За 16 дней войны в Украине российская сторона понесла огромные боевые потери. За это время Вооруженные силы Украины ликвидировали более 12 тысяч российских солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери российской стороны:

• личного состава – более 12 тысяч человек,

• танков ‒ 353 ед,

• боевых бронированных машин – 1165 ед,

• артиллерийских систем – 125,

• РСЗО – 58,

• средств ПВО – 31,

• самолетов – 57,

• вертолетов – 83 ед,

• автомобильной техники – 558,

• кораблей/катеров – 3 ед,

• цистерн с ГСМ-60,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.