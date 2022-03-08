Украинец отказался стать пророссийским мэром и застрелился
В украинским населенном пункте Городня застрелился мужчина, который не захотел работать на оккупантов. Россияне собирались сделать его мэром.
Бывший премьер Украины Алексей Гончарук рассказал, что сотрудники ФСБ начали искать, кем заменить мэра, и пришли к местному жителю Роману Макасю.
На мужчину начали оказывать давление. Пропагандисты запустили слухи, что он согласился сотрудничать с российской армией.
Но утром 11 марта стало известно, что Роман застрелился.