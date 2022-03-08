В пятницу, 11 марта, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром юстиции Грузии Рати Брегадзе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече были отмечены успешно развивающиеся во всех областях дружественные связи между Азербайджаном и Грузией, в том числе в транспортной, энергетической, торговой сферах.

В ходе беседы была затронута важность обмена опытом между министерствами юстиции обеих стран.

Стороны также подчеркнули, что визит Рати Брегадзе в Азербайджан и подписанный меморандум о сотрудничестве между ведомствами внесут большой вклад в работу по расширению связей в этой области.