Россия усиливает западные границы: готовится план

"Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимают в этом направлении страны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, - это требует отдельного рассмотрения", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, его заявление приводит ТАСС.

"Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить. По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение", - обратился Путин к министру обороны.

В свою очередь, Шойгу заявил, что Генштаб ВС РФ почти разработал план по усилению западных рубежей страны.

Глава Минобороны РФ отметил, что Генштаб рассмотрел все меры, которые предпринимает Запад по усилению своих сил у западных границ России: "Идет каждый день прибытие все новых и новых подразделений, они размещают, причем это происходит на фоне того, что им абсолютно ничего в данном случае не угрожает".