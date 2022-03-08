Путин и Шойгу договорились передать «ДНР» и «ЛНР» трофейное оружие
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу передать оказавшееся в руках российских военных вооружение западного производства военным «Донецкой и Луганской народных республик».
«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения «Луганской и Донецкой народных республик», - сказал глава государства в пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
«Пожалуйста, сделайте это», - обратился Путин к Шойгу и добавил, что если в этом вопросе потребуются какие-то решения на президентском уровне, то он готов их принять.
На совещании глава Минобороны выступил с инициативой передачи трофейного оружия вооруженным силам Донбасса. «На фоне того, что идут абсолютно бесконтрольные поставки вооружения, разного вооружения на Украину со всех сторон - по-моему, уже там никто не считает, кому, куда, сколько распределяется, - об этом сегодня было не раз сказано, у нас есть предложение: для обеспечения более высокой боеспособности милиции «ЛНР» и «ДНР» передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК и противотанковые ракетные комплексы», - сказал министр.