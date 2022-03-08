Путин и Шойгу договорились передать «ДНР» и «ЛНР» трофейное оружие

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу передать оказавшееся в руках российских военных вооружение западного производства военным «Донецкой и Луганской народных республик».

«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения «Луганской и Донецкой народных республик», - сказал глава государства в пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

«Пожалуйста, сделайте это», - обратился Путин к Шойгу и добавил, что если в этом вопросе потребуются какие-то решения на президентском уровне, то он готов их принять.