Иранский министр на приеме у Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Ростамом Гасеми, передает пресс-служба главы государства.

В ходе разговора, министр Гасеми передал Ильхаму Алиеву приветствие президента Ирана Ибрагима Раиси.

На встрече было отмечено, что новые реалии, сложившиеся в регионе после победы Азербайджана во второй карабахской войне, создают хорошие возможности для сотрудничества.

В частности, была подчеркнута важность подписанного меморандума между правительствами Азербайджана и Ирана «О создании новых коммуникационных связей между Восточным Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой», которое является проявлением дружеских отношений между странами.