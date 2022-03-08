Иранский министр на приеме у Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Ростамом Гасеми, передает пресс-служба главы государства.
В ходе разговора, министр Гасеми передал Ильхаму Алиеву приветствие президента Ирана Ибрагима Раиси.
На встрече было отмечено, что новые реалии, сложившиеся в регионе после победы Азербайджана во второй карабахской войне, создают хорошие возможности для сотрудничества.
В частности, была подчеркнута важность подписанного меморандума между правительствами Азербайджана и Ирана «О создании новых коммуникационных связей между Восточным Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой», которое является проявлением дружеских отношений между странами.
В ходе разговора была выражена уверенность в том, что подписание Меморандума послужит открытию новых транспортных путей в регионе. Было отмечено, что новый проект станет важным международным коридором как для транспорта, так и для электроэнергии.
Стороны подчеркнули, что сегодня предпринимаются очень важные шаги в направлении запуска новой транспортной дороги, которая станет ветвью транспортного коридора «Север-Юг», что, в свою очередь, создаст почву для сотрудничества как в направлениях «Восток-Запад», так и «Север-Юг».
На встрече также было выражено удовлетворение тем, что иранские компании начали работу на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
В заключении беседы стороны отметили важность двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в области транспорта.