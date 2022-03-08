Армия Украины освободила населенные пункты на Черниговщине и захватила два БТР

Силы сопротивления в Черниговской области освободили пять населенных пунктов от российских войск. Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование «Север» ВСУ.

Отмечается, что подразделения РФ не способны в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, что их бросило высшее военно-политическое руководство.

«И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа», - добавили украинские бойцы.