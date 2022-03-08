Еврокомиссия: Во что бы то ни стало Европа должна отказаться от российских углеводородов
Евросоюз должен при любых обстоятельствах избавиться от зависимости от поставок углеводородов из России, несмотря на рост цен и высокую долю российского импорта в некоторых странах сообщества. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио France Info.
«Во что бы то ни стало Европа должна избавиться от России как поставщика углеводородов», - цитирует Бретона ТАСС.
Он отметил, что это, как и введенные против России экономические санкции, необходимо, чтобы прекратить финансирование российской спецоперации в Украине. Тем не менее еврокомиссар признал, что в настоящий момент Россия получает €800 млн в день за счет экспорта газа и нефти.
По словам Бретона, Россия играет важную роль в поставках углеводородов в Европу, при этом ряд стран крайне зависит от них, в частности ФРГ, Италия и Венгрия.
«Еврокомиссия будет помогать правительствам стран ЕС преодолеть последствия роста цен. У Европы достаточно резервов для преодоления этого кризиса. Сейчас надо думать о том, как подготовиться к следующей зиме и 2023 году в целом», - заявил он.