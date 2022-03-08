Еврокомиссия: Во что бы то ни стало Европа должна отказаться от российских углеводородов

Евросоюз должен при любых обстоятельствах избавиться от зависимости от поставок углеводородов из России, несмотря на рост цен и высокую долю российского импорта в некоторых странах сообщества. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио France Info.

«Во что бы то ни стало Европа должна избавиться от России как поставщика углеводородов», - цитирует Бретона ТАСС.

Он отметил, что это, как и введенные против России экономические санкции, необходимо, чтобы прекратить финансирование российской спецоперации в Украине. Тем не менее еврокомиссар признал, что в настоящий момент Россия получает €800 млн в день за счет экспорта газа и нефти.