Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:28

Российская пропаганда в ходе конфликта с Украиной не демонстрирует эффективности, но богата на фейки. Правда, в них явственно чувствуется армянский акцент. Ощущение глубокого дежавю охватывает при чтении новости о том, что «Турция направила сирийских боевиков, которые оставались в Нагорном Карабахе после участия в конфликте с Арменией в 2020 году, воевать на Украину». Душный запах нафталина и тлена исходит от этой «свежей сенсации». Но на фоне проигранной российской стороной информационной войны и этот затасканный фейк о «сирийских наемниках» в Москве готовы использовать как знамя.

Ложь об этих мифических наемниках была разоблачена еще в 2020 году, когда о них из каждого утюга трубила армянская пропаганда. За два года не было представлено ни одного убедительного доказательства, что они вообще существовали в природе – но гляди-ка, какими живучими оказались эти призраки. Право, в российских и армянских СМИ работают уникальные специалисты, которые способны их вызывать по мере необходимости. И нет сомнений в том, что эти умельцы взяли бы все призовые места на популярных ныне шоу экстрасенсов, колдунов и прочих шарлатанов. Но слишком уж они заняты на важной и ответственной службе – делают государственную пропаганду. Точнее, тот дурно пахнущий продукт, который они так пафосно называют. Многозначительно звучит и окончание новости: «По данным СМИ, в 2020 году турецкая разведка отправила в Нагорный Карабах порядка 2,5 тысячи боевиков для участия в военных действиях против Армении, из них погибли 300 человек и часть вернулись в Сирию. В Нагорном Карабахе продолжали оставаться около 1 тысячи человек». Видимо, эта призрачная тысяча и будет вскоре фигурировать в сообщениях российского департамента массовых галлюцинаций как грозная, а главное – совершенно невидимая сила, воюющая на стороне «наркоманов, неонацистов и бендеровцев». А на вопрос, где же они, российские пропагандисты будут на чистом глазу рассказывать, что их съели украинские кабаны. Всех. Целиком, вместе с документами и формой.

Марго «иди долма готовь» Симоньян, как обычно, глупость сказала, но заявление Сергея Шойгу выглядит куда серьезнее. Российский министр обороны доложил Владимиру Путину, что в адрес его ведомства уже поступило 16 тысяч заявок от добровольцев с Ближнего Востока, желающих помочь в борьбе с «нацизмом в Украине». И российский президент распорядился оказать им помощь в доставке в зону боевых действий. Москва и здесь всех победила: у них – всего тысяча «сирийцев-призраков», у России – аж 16 тысяч. У них - преступники и наемники, на российской стороне - исключительно добровольцы-бессребренники. Здравый смысл убит и уже глубоко закопан. Только мифы, галлюциногенные видения и жесть. Впрочем, война войной, а духовность по расписанию. Все то же РИА «Новости» опубликовало в день христианского праздника Первое и второе обретение честной главы Иоанна Крестителя высокодуховный и сугубо скрепный материал, в котором есть подзаголовок «Армянская легенда». Прочтя его, так и хочется заменить название на «байки бабушки Марго», поскольку содержание его совершенно феерическое. Так, там утверждается, что подлинная глава Иоанна Крестителя хранится, естественно, в Нагорном Карабахе, то ли в самом Гандзасарском монастыре, то ли где-то поблизости от него. Ну а где же еще, как не у древнейших? Совершенно уверен, что понадобится, они вам и подлинник Евангелия от Иоанна, правда, не Крестителя, а апостола, предъявят. С дарственной надписью автора и сертификатом подлинности от армянской Академии наук.