В Украину боевиков отправляет Турция. А иудеи превращаются в армян Министерство правды России с армянским акцентом
Российская пропаганда в ходе конфликта с Украиной не демонстрирует эффективности, но богата на фейки. Правда, в них явственно чувствуется армянский акцент.
Ощущение глубокого дежавю охватывает при чтении новости о том, что «Турция направила сирийских боевиков, которые оставались в Нагорном Карабахе после участия в конфликте с Арменией в 2020 году, воевать на Украину». Душный запах нафталина и тлена исходит от этой «свежей сенсации». Но на фоне проигранной российской стороной информационной войны и этот затасканный фейк о «сирийских наемниках» в Москве готовы использовать как знамя.
Ложь об этих мифических наемниках была разоблачена еще в 2020 году, когда о них из каждого утюга трубила армянская пропаганда. За два года не было представлено ни одного убедительного доказательства, что они вообще существовали в природе – но гляди-ка, какими живучими оказались эти призраки.
Право, в российских и армянских СМИ работают уникальные специалисты, которые способны их вызывать по мере необходимости. И нет сомнений в том, что эти умельцы взяли бы все призовые места на популярных ныне шоу экстрасенсов, колдунов и прочих шарлатанов. Но слишком уж они заняты на важной и ответственной службе – делают государственную пропаганду. Точнее, тот дурно пахнущий продукт, который они так пафосно называют.
Многозначительно звучит и окончание новости: «По данным СМИ, в 2020 году турецкая разведка отправила в Нагорный Карабах порядка 2,5 тысячи боевиков для участия в военных действиях против Армении, из них погибли 300 человек и часть вернулись в Сирию. В Нагорном Карабахе продолжали оставаться около 1 тысячи человек».
Видимо, эта призрачная тысяча и будет вскоре фигурировать в сообщениях российского департамента массовых галлюцинаций как грозная, а главное – совершенно невидимая сила, воюющая на стороне «наркоманов, неонацистов и бендеровцев». А на вопрос, где же они, российские пропагандисты будут на чистом глазу рассказывать, что их съели украинские кабаны. Всех. Целиком, вместе с документами и формой.
Марго «иди долма готовь» Симоньян, как обычно, глупость сказала, но заявление Сергея Шойгу выглядит куда серьезнее. Российский министр обороны доложил Владимиру Путину, что в адрес его ведомства уже поступило 16 тысяч заявок от добровольцев с Ближнего Востока, желающих помочь в борьбе с «нацизмом в Украине». И российский президент распорядился оказать им помощь в доставке в зону боевых действий.
Москва и здесь всех победила: у них – всего тысяча «сирийцев-призраков», у России – аж 16 тысяч. У них - преступники и наемники, на российской стороне - исключительно добровольцы-бессребренники. Здравый смысл убит и уже глубоко закопан. Только мифы, галлюциногенные видения и жесть.
Впрочем, война войной, а духовность по расписанию. Все то же РИА «Новости» опубликовало в день христианского праздника Первое и второе обретение честной главы Иоанна Крестителя высокодуховный и сугубо скрепный материал, в котором есть подзаголовок «Армянская легенда». Прочтя его, так и хочется заменить название на «байки бабушки Марго», поскольку содержание его совершенно феерическое.
Так, там утверждается, что подлинная глава Иоанна Крестителя хранится, естественно, в Нагорном Карабахе, то ли в самом Гандзасарском монастыре, то ли где-то поблизости от него. Ну а где же еще, как не у древнейших? Совершенно уверен, что понадобится, они вам и подлинник Евангелия от Иоанна, правда, не Крестителя, а апостола, предъявят. С дарственной надписью автора и сертификатом подлинности от армянской Академии наук.
Но не будем углубляться в вопросы истории и качества того продукта, который курил летописец, записавший эту байку. Тут принципиально важно другое – использование в материале такого термина, как «Республика Нагорный Карабах». Даже в подписи под иллюстрацией написано «Гандзасарский монастырь в Республике Нагорный Карабах». Такой вот получается идеологически верный Иоанн Гандзасар, в момент из иудея ставший армянином.
Смысл грубой фальсификации очевиден – христианские святыни отошли к Азербайджану, после того, как армянские оккупанты ботинком азербайджанских аскеров-героев были выпнуты из Нагорного Карабаха. Христианский мир не должен с этим мириться и обязан помочь Армении в деле реванша. Все на спасение головы Иоанна Гандзасара! И это пишет государственное российское СМИ…
Не в том беда, что официальная пропаганда в России строится на трех китах: мифологии, репрессиях в отношении тех, кто с ней не согласен и отсутствие альтернативных источников информации, то есть – конкурентной борьбы. Беда в том, что она, по заданию властей тиражирует мифы, в которые потом сама же власть начинает верить. Вот это действительно страшно. И грозит остальному миру трагическими последствиями.