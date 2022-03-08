В Министерстве обороны Британии заявили, что российские войска несмотря на "низкий прогресс" могут готовиться к новой атаке на Киев в ближайшие дни, сообщает Минобороны Британии в Twitter.

"Россия, вероятно, попытается сбросить и перегруппировать свои силы для возобновления наступательных действий в ближайшие дни. Это, вероятно, будет включать операции против Киева", - говорится в сообщении.

Как отметили в разведке Минобороны Британии, российские сухопутные войска продолжают достигать низкого прогресса: "Логистические проблемы, препятствующие продвижению россиян, сохраняются, как и сильное украинское сопротивление... Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением".