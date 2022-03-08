Россия готовится к новому наступлению на Киев в ближайшие дни британская разведка
В Министерстве обороны Британии заявили, что российские войска несмотря на "низкий прогресс" могут готовиться к новой атаке на Киев в ближайшие дни, сообщает Минобороны Британии в Twitter.
"Россия, вероятно, попытается сбросить и перегруппировать свои силы для возобновления наступательных действий в ближайшие дни. Это, вероятно, будет включать операции против Киева", - говорится в сообщении.
Как отметили в разведке Минобороны Британии, российские сухопутные войска продолжают достигать низкого прогресса: "Логистические проблемы, препятствующие продвижению россиян, сохраняются, как и сильное украинское сопротивление... Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 March 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6agVnIHuZn