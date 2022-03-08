В российском Архангельске 60-летнего местного пенсионера будут судить за лозунг «Слава Украине». Видео в связи с этим распространилось в социальных сетях.

Мужчину подозревают в совершении «публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил России».

Как видно на кадрах, пенсионер произносит фразу «Слава Украине», после чего к нему подходит сотрудник полиции и задерживает его за якобы националистические лозунги.