В Москве допустили «худшие сценарии» из-за санкций Запада

Россия, возможно, еще не дошла до худших сценариев в экономическом и финансовом плане, считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Мы всегда говорили, что готовы к любым сценариям, в том числе самым худшим в экономическом и финансовом плане. Возможно, мы еще не дошли до самых худших сценариев. Хотя нашим партнерам свойственно грозить предпринимать крупные шаги, а потом немного откатывать, понимая, что они не просто стреляют себе в ногу, а может, куда-то и повыше», — сказал Панкин в интервью газете «Известия».

Замминистра предположил, что санкции против России «не просто рикошетом, а кувалдой ударяют и по нашим союзникам, ближайшим экономическим и торговым партнерам на евразийском пространстве».

Панкин выразил надежду, что несмотря на все трудности Россия сможет выстоять. По его мнению, существует множество инструментов, которые помогут стране продвинуться в экономике — это расчеты в нацвалютах, а также возможности привлечения региональных банков развития для финансирования.