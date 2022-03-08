Norton и Avast больше не будут защищать российские компьютеры

Американский разработчик антивируса NortonLifeLock Inc. и чешский разработчик Avast прекратили выпуск своей продукции и приостановили обслуживание клиентов в России и Беларуси, передает «Ъ».

«В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент», - говорится в сообщении компании NortonLifeLock Inc.

«Avast глубоко опечален украинским конфликтом. У нас есть сотрудники и клиенты в обеих странах, и мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы уделяем первоочередное внимание обеспечению безопасности наших людей и оказанию поддержки и помощи, в которых они и их семьи нуждаются в это непростое время. Мы также стремимся поддерживать, насколько это возможно, наши услуги и продукты для наших пользователей, и наша группа по анализу угроз работает над быстрым выявлением новых угроз, возникающих в результате конфликта», - говорится в заявлении Avast.