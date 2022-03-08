В последние дни жители Грузии повсеместно скупают сахар, соль, муку и крупы, опасаясь, что из-за событий в Украине эти продовольственные товары могут исчезнуть из продажи, сообщает Sputnik Грузия.

Согласно информации, изначальной причиной тому стали посты в Facebook с фотографиями пустых полок в магазинах, что обеспокоило остальных граждан и они бросились срочно закупаться продуктами. В результате буквально за несколько дней в магазинах исчез с полок сахар, а цена на муку и ряд других продовольственных товаров резко выросла.

Власти Грузии заявили, что из-за резкого увеличения спроса на некоторые продукты дистрибуционные службы просто не успели осуществить новые поставки, так что дефицит стране пока не грозит. Однако из-за созданной нехватки на рынке цены на некоторые продукты уже значительно выросли.