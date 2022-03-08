В РФ планируют принудительно выкупать акции компаний у резидентов «недружественных» государств

В Министерстве финансов РФ думают о механизме принудительного выкупа акций у резидентов «недружественных» государств, но пока не знают, как избежать при этом рисков для внутренних инвесторов. Об этом, как пишет «Интерфакс», заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Сейчас принудительный выкуп, или squeeze out, предусмотрен корпоративным законодательством в случае консолидации одним акционеров 95% и более акций компании.

«Данный вопрос сейчас рассматривается. Здесь надо быть аккуратным по причине того, что у нас 17 миллионов наших граждан купили акции, и не все они купили эти акции напрямую через российских посредников, некоторые через иностранных. Надо быть аккуратным, чтобы не навредить нашим же гражданам, но рассматриваем такие возможности», - заявил чиновник.