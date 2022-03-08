Заседание азербайджано-иранской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

В эти минуты в Баку в отеле Fairmont стартует 15-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан - Иран. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, азербайджанскую делегацию на мероприятии возглавляет вице-премьер Шахин Мустафаев, иранскую - министр дорог и градостроительства ИРИ Ростам Гасеми.

Перед визитом в Баку в интервью иранским СМИ Ростам Гасеми заявил, что между различными ведомствами Азербайджана и Ирана будут подписаны договор и соглашения. Министр сообщил, что будет заключено соглашение, касающееся поездок граждан Азербайджана в Нахчыван и обратно через территорию Ирана.

По словам Гасеми, на заседании межправкомиссии предполагается достичь договоренностей в энергетической и промышленной сферах.

«Также будет обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в сферах сельского хозяйства и торговли. Кроме того, планируется активизировать деятельность иранского автопроизводителя Irankhodro в Азербайджане", - сказал иранский министр.