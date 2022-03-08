Капитальная позиция Yelo Bank укрепляется

Будучи одним из самых быстрорастущих банков страны, Yelo Bank привлек дополнительное финансирование благодаря своей успешной деятельности. Так, основной акционер подписал соглашение о выделении субординированного кредита в размере 25 млн манатов сроком на 6 лет. Данное соглашение свидетельствует о высоком уровне доверия и уверенности в долгосрочной стабильности банка. Таким образом, Yelo Bank сможет повысить уровень своей капитализации и ликвидности за счет долгосрочных финансовых ресурсов.

По словам председателя правления Анара Гасанова, выделенные средства будут направлены на кредитование реального сектора, особенно малого и среднего бизнеса, что является приоритетным для банка.

«Привлечение субординированных кредитов является очень важным шагом для развития банка. За счет этого укрепится капитальная позиция нашего банка, будет получено большое количество ликвидных средств и усилится кредитная деятельность. Это также создает дополнительные возможности для финансирования новых бизнес-проектов», - сказал А.Гасанов.