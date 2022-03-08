Капитальная позиция Yelo Bank укрепляется
Будучи одним из самых быстрорастущих банков страны, Yelo Bank привлек дополнительное финансирование благодаря своей успешной деятельности. Так, основной акционер подписал соглашение о выделении субординированного кредита в размере 25 млн манатов сроком на 6 лет. Данное соглашение свидетельствует о высоком уровне доверия и уверенности в долгосрочной стабильности банка. Таким образом, Yelo Bank сможет повысить уровень своей капитализации и ликвидности за счет долгосрочных финансовых ресурсов.
По словам председателя правления Анара Гасанова, выделенные средства будут направлены на кредитование реального сектора, особенно малого и среднего бизнеса, что является приоритетным для банка.
«Привлечение субординированных кредитов является очень важным шагом для развития банка. За счет этого укрепится капитальная позиция нашего банка, будет получено большое количество ликвидных средств и усилится кредитная деятельность. Это также создает дополнительные возможности для финансирования новых бизнес-проектов», - сказал А.Гасанов.
Следует отметить, что специальное субординированное долговое обязательство классифицируется как капитал II уровня в соответствии с «Правилами расчета капитала банка и его достаточности». На конец февраля текущего года совокупный капитал банка превысил 63 миллиона манатов. За счет привлеченных средств субординации планируется превысить общий капитал в 89 млн манатов. Это свидетельствует о превышающей требования регулятора на 78% высокой устойчивости банка к капиталу.
При этом с начала 2022 года также наблюдается рост финансовых результатов Yelo Bank. За первые два месяца текущего года банк привлек более 30 млн манатов депозитов. Это превышает результаты за аналогичный период прошлого года более чем в два раза. Процентные доходы за январь и февраль текущего года также выросли на 21% по сравнению с аналогичными месяцами 2021 года и превысили 11 миллионов манатов. Активы банка увеличились на 18 млн манатов с начала года и на 166 млн. манатов с начала прошлого года, превысив 551 млн. манатов. Всего за первые два месяца Yelo Bank предоставил кредитов на сумму 77 млн. манатов, 70% которых было направлено на финансирование микро, малых и средних предприятий. Все это является показателем успешной реализации стратегического плана развития банка.
Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в аккаунты Yelo Bank в Facebook, Instagram или Whatsapp, и вам обязательно ответят!
Yelo Bank - Яркий банкинг!