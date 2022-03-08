ЦРУ: у Путина, вероятно, нет устойчивой цели войны в Украине

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предполагает, что Россия сейчас соглашается на какие-то переговоры с Украиной для тактической выгоды, потому что устойчивой, неизменной цели в этой войне у Путина нет. Как сообщает ABC News, об этом он сказал в выступлении в комитете Сената по разведке 10 марта.

«Учитывая то, как действовал Путин раньше и что он считает недопустимым сделать что-то, что может выглядеть как слабость, когда надо уступить или признать ошибку – это, пожалуй, неуверенная авантюра», – сказал Бернс.

Глава ЦРУ добавил, что параллельно Путин создает в своей стране «пропагандистский пузырь», но вряд ли у него получится полностью изолировать россиян от новостей о реальном положении дел как с войной, так и с российской экономикой.