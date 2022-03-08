ЦРУ: у Путина, вероятно, нет устойчивой цели войны в Украине
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предполагает, что Россия сейчас соглашается на какие-то переговоры с Украиной для тактической выгоды, потому что устойчивой, неизменной цели в этой войне у Путина нет. Как сообщает ABC News, об этом он сказал в выступлении в комитете Сената по разведке 10 марта.
«Учитывая то, как действовал Путин раньше и что он считает недопустимым сделать что-то, что может выглядеть как слабость, когда надо уступить или признать ошибку – это, пожалуй, неуверенная авантюра», – сказал Бернс.
Глава ЦРУ добавил, что параллельно Путин создает в своей стране «пропагандистский пузырь», но вряд ли у него получится полностью изолировать россиян от новостей о реальном положении дел как с войной, так и с российской экономикой.
Бернс считает, что США важно серьезно воспринимать риск потенциального применения Россией химического оружия – как «под фальшивым флагом», так и напрямую.
«Как вам всем хорошо известно, это часть российской методички. Они уже применяли химическое оружие против собственных граждан, они, по меньшей мере, поощряли это в Сирии и не только. Поэтому к этому следует отнестись серьезно», – отметил шеф американской разведки.