В Кремле не исключают возможную встречу Путина и Зеленского

Никто не исключает возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы главы государств встречались ради результата, а не ради разговора. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто не исключает возможность встречи Путина и Зеленского. Да, она действительно концептуально возможна. Но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата", - цитирует Пескова РИА Новости.

"Позиции российской стороны известны, они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков, мы ждем встречных формулировок", - подчеркнул Песков.